Belgrad (SID) - Serbien muss um seine Chance bangen, als Gruppenzweiter in die Play-offs zur EM 2012 in Polen und der Ukraine einzuziehen. Im Spitzenspiel der Gruppe C trotzten die Gastgeber den bereits qualifizierten Italienern ein 1:1 (1:1) ab. Zeitgleich gewann Estland 2:1 (0:1) in Nordirland und zog mit 16 Punkten an Serbien (15) vorbei auf Rang zwei. Allerdings haben die Esten bereits alle zehn Spiele absolviert, die Serben können am Dienstag (20.45 Uhr) in Slowenien noch punkten.

Die frühe Führung der Gäste durch Claudio Marchisio (2.) egalisierte Branislav Ivanovic in der 26. Minute. Das Hinspiel war nach Ausschreitungen serbischer Hooligans abgebrochen und am grünen Tisch 3:0 für Italien gewertet worden.