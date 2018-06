Inhalt Seite 1 — Merkel für einen «Euro-Kommissar» - Rösler in Griechenland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Athen/Bratislava/Dublin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise die Idee eines EU-Sonderkommissars für den Euro.

Ein solcher niederländischer Vorstoß sei eine «interessante Idee», sagte sie am Freitag in Berlin nach einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. In diese Richtung müsse weiter gedacht werden.

Merkel begründete ihre Zustimmung mit nicht ausreichenden Eingriffsmöglichkeiten bei Verstößen gegen den verbesserten Stabilitätspakt. Dieser sei zwar schon ein großer Fortschritt. «Aber das Durchgriffsrecht, wie man es eigentlich braucht, wenn ein Land immer wieder den Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht erfüllt, ist noch nicht ausreichend ausgeprägt.» Die Europäische Kommission reagierte bei dem Thema bislang eher zurückhaltend. Für Währungsfragen ist derzeit der finnische Kommissar Olli Rehn zuständig.

Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) sagte bei seinem Besuch in Griechenland Hilfen für eine wirtschaftliche Wiederbelebung des Euro-Pleitekandidaten zu. Er unterzeichnete dazu am Freitag in Athen eine Erklärung mit seinem griechischen Amtskollegen Michalis Chrysochoidis.

So sollen Experten von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur für mehr Wettbewerb bei Energie und Telekom sorgen. Deutsche Solarfirmen prüfen Investitionen in griechischen Sonnenstrom. Eon Ruhrgas bewirbt sich mit Partnern darum, für 1,5 Milliarden Euro eine Pipeline durch Griechenland zu bauen, um Gas aus Aserbaidschan nach Europa zu bringen.

Ministerpräsident Giorgos Papandreou signalisierte dem deutschen Vizekanzler, Griechenland könnte nicht bezahlte Rechnungen bei deutschen Firmen in dreistelliger Millionenhöhe begleichen. Dies wäre ein wichtiges Signal an ausländische Investoren, hieß es.

Rösler hatte mit Papandreou und Finanzminister Evangelos Venizelos über das stockende Sparprogramm der Regierung beraten. Röslers wiederholte Warnung vor einer möglichen Staatspleite Griechenlands spielte nach offizieller Darstellung dabei keine Rolle. Rösler betonte, die Griechen blieben in der Euro-Gruppe. «Wir müssen alles dafür tun, alle Staaten in der Euro-Zone zu halten.»