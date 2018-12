Berlin (dpa) - In der Debatte über eine Verlagerung von Kompetenzen nach Europa im Zusammenhang mit der Schuldenkrise nimmt die Skepsis der Deutschen zu. Zwar spricht sich eine klare Mehrheit von 58 Prozent im aktuellen ARD-Deutschlandtrend für «mehr Europa» aus.

Der Wert ist jedoch im Vergleich zum Vormonat spürbar gesunken (minus 6 Punkte). Im gleichen Maße gestiegen ist auf der anderen Seite die Anzahl derer, die sagen, die europäischen Länder sollten wieder stärker allein handeln und weniger gemeinsame Politik machen. 39 Prozent (plus 6) sind dieser Ansicht.

Auch die Unterstützung für Hilfsmaßnahmen für Griechenland in der Bevölkerung nimmt ab: 42 Prozent finden, die EU-Länder sollten Athen weiter helfen (minus 3 Punkte im Vergleich zum Juli). 53 Prozent sprechen sich dagegen aus (plus 6). Beim Blick in die Zukunft zeigen sich die Deutschen sehr pessimistisch: 80 Prozent sind unverändert davon überzeugt, dass «der schlimmste Teil der Euro- und Schuldenkrise uns noch bevorsteht».