Suzuka (SID) - Rekordweltmeister Michael Schumacher ist wegen eines Regelverstoßes im zweiten freien Training zum Großen Preis von Japan (Sonntag, 8.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt worden. Der Mercedes-Pilot, der in der Tageswertung am Freitag Platz sechs belegte, hatte beim Einfahren in die Boxengasse unberechtigter Weise die Strecke abgekürzt.