Istanbul (SID) - Der Rekord für die Ewigkeit ist in Reichweite - dank des Bayern-Trios Mario Gomez, Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger. Torjäger Gomez legte dabei in der Manier eines Weltklassestürmers den Grundstein zum 3:1 (1:0)-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Türkei. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw feierte damit den neunten Sieg im neunten Gruppenspiel der Qualifikationsrunde zur EM 2012 in Polen und der Ukraine.

Folglich könnte die bereits vor der Begegnung in Istanbul als Gruppenerster und EM-Teilnehmer feststehende DFB-Auswahl am Dienstag (19.00/ZDF) mit einem Erfolg in Düsseldorf gegen Belgien zum zweiten Mal in ihrer Geschichte eine Qualifikationsrunde ohne Punktverlust beenden. Zehn Siege wären allerdings einer neuer Rekord nach den acht Erfolgen in der WM-Quali 1982.

Gomez sorgte mit seinem 20. Länderspieltreffer (35.) für die wichtige Führung, bevor Müller (66.) und Schweinsteiger per Foulelfmeter (86.) den 50. Sieg im 72. Spiel der Ära Löw besiegelte. Die Türken hingegen müssen trotz des zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffers von Hakan Balta (79.) nunmehr bis zur letzten Minute der Qualifikationsrunde im Fernduell mit den Belgiern um die Teilnahme an den Play-offs und damit um das EM-Ticket zittern.

Der deutschen Mannschaft reichte vor 50.000 Zuschauern im Hexenkessel des Stadions von Galatasaray Istanbul eine insgesamt durchschnittliche Vorstellung zum Erfolg, der letztlich auch ohne Mesut Özil gelang. Die Hoffnungen auf den Einsatz des türkischstämmigen Spielmachers von Real Madrid zerschlugen sich wenige Stunden vor dem Anpfiff.

Özil, der beim 3:0 im Hinspiel in Berlin einen Treffer erzielt hatte, musste wegen einer Achillessehnenverletzung endgültig passen. Auch Torjäger Miroslav Klose fehlte wegen einer Knieverletzung. Für Özil rückte der Dortmunder Mario Götze, für Klose dessen ehemaliger Münchner Teamkollege Gomez in die Anfangsformation, in der insgesamt sieben Bayern-Akteure standen.

Doch auch die eingespielte Münchner Verteidigung um Holger Badstuber, Jérôme Boateng und Philipp Lahm konnte die erste große Chance der Gastgeber nach nur fünf Minuten nicht verhindern. Nach einem Doppelpass scheiterte der ehemalige Bayern-Profi Hamit Altintop freistehend aus kurzer Distanz an Torhüter Manuel Neuer, der den Ball mit einem sehenswerten Reflex um den Pfosten lenken konnte.

Die deutsche Mannschaft versuchte von Beginn an die Begegnung zu kontrollieren, im Mittelfeld sicher zu kombinieren und Lücken in der massiven türkischen Defensive zu finden. Allerdings leistete sie sich dabei sich einige Ungenauigkeiten, die dem Team des niederländischen Trainers Guus Hiddink immer wieder Kontersituationen eröffneten.