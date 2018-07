Ingolstadt (dpa) - Es war ein Erfolg mit einigen Macken, doch die Bilanz spricht eindeutig für die deutschen U-21-Fußballer. «Wir haben uns ein paar Flüchtigkeitsfehler geleistet, aber die Pflicht wurde erfüllt», sagte Lewis Holtby.

Glücklich sah der Kapitän der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes auf die Tabelle der EM-Qualifikationsgruppe 1. Mit dem 3:0-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina wurde im vierten Spiel der vierte Sieg gefeiert und die Spitzenposition gefestigt. «Es zählen die Punkte, also herrscht Friede, Freude, Eierkuchen», meinte Holtby.

Der nächste Sieg ist am 10. Oktober im Spiel beim krassen Außenseiter San Marino bereits fest eingeplant. DFB-Trainer Rainer Adrion ärgerte sich nach dem Match gegen die Bosnier aber über die Nachlässigkeiten, durch die seine Auswahl den Kontrahenten aufbaute. Zwar kontrollierte die DFB-Elf das Match vor 4192 Zuschauern in Ingolstadt über weite Strecken, doch eine wirkliche Dominanz entwickelte sich gegen die harmlosen Gäste nicht.

Nach den Treffern durch Peniel Mlapa (20. Minute) und Sebastian Neumann (39.) wurde die Führung durch Fehlpässe und unnötige Rückgaben zu Keeper Kevin Trapp sogar leichtfertig aufs Spiel gesetzt. «Das musste nicht sein. In den ersten 20 Minuten nach der Pause wollten wir gar nicht mehr nach vorne spielen», erklärte Adrion. Bosnien wusste die Geschenke aber nicht zu nutzen und wurde durch Holtbys Treffer zum Endstand (87.) bestraft.

Die Fehler will Adrion aufarbeiten. Nichts auszusetzen gibt es aber an der Erfolgsbilanz von vier Siegen und 15:1-Toren. «Die Mannschaft erfüllt ihre Aufgaben, führt die Tabelle souverän an und wirkt stabil», sagte der Coach. Wirklich gefordert wurde die deutsche Auswahl, die am 11. November beim Verfolger Griechenland antreten muss, aber noch nicht. Im Rennen um den Gruppensieg, der zur sicheren Teilnahme an den Play Offs für die EM berechtigt, scheint es keinen ernstzunehmenden Konkurrenten zu geben.

San Marino sollte ebenfalls kein Prüfstein sein. Bereits das Hinspiel wurde mit 7:0 gewonnen, und am Montag kann es sich Adrion leisten, sein Team auf mehreren Positionen umzubauen. Der Dortmunder Ilkay Gündogan wurde vom Nachwuchs in die A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw berufen. Kevin Vogt vom VfL Bochum ist nach seiner zweiten Gelben Karte gesperrt. Vor dem Debüt im U-21-Team stehen hingegen der Frankfurter Sebastian Rode und Mönchengladbachs Keeper Marc-André ter Stegen.