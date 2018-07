Regensburg/München (dpa) - Bayerischen Zöllnern ist ein großer Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität gelungen. Bei einer Lkw-Kontrolle auf der Autobahn Passau-Nürnberg (A3) stellten Regensburger Zollbeamte in einem Lastwagen aus Tschechien 150 Kilogramm Heroin sicher.

Der Fahrer und drei weitere Tatverdächtige wurden festgenommen, teilten das Zollfahndungsamt München und die Staatsanwaltschaft Regensburg am Freitag in München mit. Das gut versteckte Rauschgift sollte in die Niederlande gebracht werden, wie Zoll-Sprecher Christian Schüttenkopf sagte. Der Drogentransport war bereits vergangene Woche aufgeflogen, aus ermittlungstaktischen Gründen gaben die Behörden dies aber erst am Freitag bekannt.