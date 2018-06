Wien/Graz (dpa) - Der erste Weg führte ans Grab der Mutter: Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Schauspieler Arnold Schwarzenegger ist am Donnerstag zu einem Kurzbesuch in seiner steirischen Heimat angekommen.

Nach einem Besuch am Grab seiner Mutter in Weiz bei Graz führte der «Gouvernator» seinen Sohn Patrick an markante Punkte der steirischen Hauptstadt, berichtete die Nachrichtenagentur APA aus Graz. Umringt von Fans und Autogrammjägern posierte er vor dem Schlossberg und vor dem Rathaus. Am Freitag wird der kalifornische Ex-Gouverneur und Schauspieler in Thal bei Graz erwartet, wo er das ihm gewidmete Museum in seinem Geburtshaus eröffnen soll.

Homepage des Museums