Nürnberg (dpa) - ZDF-Show-Moderator Thomas Gottschalk geht in seine drittletzte «Wetten, dass..?»-Show morgen in Nürnberg ohne Wehmutsgefühle. Wehmut komme in seiner Gefühlswelt nicht vor. Er habe den Eindruck, dass es jetzt der richtige Moment sei, um Schluss zu machen. Er sehe seinen Rückzug von «Wetten, dass..?» keineswegs als Knick in seinem Leben. Nach dem tragischen Unfall von Wettkandidat Samuel Koch im Dezember 2010 habe er sich gesagt: «Wenn Du abbiegst, dann jetzt».

