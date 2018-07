Mainz (dpa) - Das ZDF will kommenden Sommer eine kostenlose Smartphone-Anwendung (App) zur «heute»-Sendung herausbringen. Bis dahin werde es einen Relaunch für das Internetportal heute.de und Apps für ZDF-Sport sowie für das Kinderangebot tivi geben.

Das kündigte Intendant Markus Schächter am Freitag in Mainz an. Als großen Erfolg wertete Schächter die neue Mediathek-App, die Smartphone- und Tabletcomputer-Nutzer seit 6. September auf ihre Geräte aufspielen können. Das Programm sei bereits in der ersten Woche 390 000 Mal heruntergeladen worden. In der Mediathek kann man Filme und Beiträge anschauen, die zuvor im Programm liefen.

Die Klage von Verlegern gegen das «Tagesschau»-App der ARD nannte Schächter «rückwärtsgewandt». Er forderte, bessere Grundlagen für Kooperationen zu schaffen, statt zu streiten. So könnten Verlage und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gemeinsam für die Zukunft des Qualitätsjournalismus kämpfen.

Acht Zeitungsverlage klagen gegen die Anwendung der kostenlosen «Tagesschau»-App für Smartphones und Tablet-Computer. Für einige App-Angebote aus der privaten Verlegerbranche muss der Verbraucher zahlen. Der Gesetzgeber verbietet den öffentlich-rechtlichen Sendern «presseähnliche» Verbreitungsformen im Netz. Aus Sicht der ARD kommt eine Anwendung wie die «Tagesschau»-App aber nicht einem Presseangebot gleich. Die Verhandlung vor dem Landgericht Köln ist für den 13. Oktober geplant.