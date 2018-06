Suzuka (dpa) - Mit einem Trainingsunfall hat Sebastian Vettel den Auftakt ins Formel-1-Wochenende von Japan verpatzt. Der WM-Spitzenreiter kam wenige Sekunden vor Ende der ersten Übungseinheit am Freitag in Suzuka in Kurve neun von der Piste ab.

Vettel raste durchs Kiesbett und stieß mit seinem Red Bull in eine Streckenbegrenzung. Enttäuscht kletterte der Hesse aus dem wohl nur leicht beschädigten Auto und beobachtete die Bergungsarbeiten.

Trotz des Malheurs beendete Vettel das Training als Dritter. Schnellster war McLaren-Pilot Jenson Button in 1:33,634 Minuten. Der Brite kann rechnerisch als einziger Pilot Vettel noch den WM-Titel streitig machen. Allerdings benötigt der Deutsche am Sonntag in Suzuka nur noch einen Punkt zum erneuten Triumph.

Auf Rang zwei fuhr Buttons Teamkollege Lewis Hamilton mit 0,091 Sekunden Rückstand. Vettel fehlten 0,456 Sekunden zu Platz eins. Michael Schumacher wurde im Mercedes Neunter. Nico Rosberg kam im zweiten Silberpfeil nicht über Platz 16 hinaus. Force-India-Ersatzfahrer Nico Hülkenberg belegte Platz zwölf. Timo Glock steuerte seinen Marussia-Virgin auf den 21. Rang.