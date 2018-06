Bayern: Robben an Leiste operiert - 10 Tage Pause

München (dpa) - Das Verletzungspech bei Arjen Robben nimmt einfach kein Ende. Wie der FC Bayern München mitteilte, musste sich der niederländische Fußball-Nationalspieler am Freitag in München einem Eingriff an der Leiste unterziehen. «Auf dem Boden einer Schambeinentzündung hat sich in den vergangenen Tagen eine weiche Leiste entwickelt», sagte Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Diese sei nun operiert worden. Die medizinische Abteilung geht davon aus, dass Robben in voraussichtlich zehn Tagen wieder das Training aufnehmen kann.

Vettel verpasst Tagesbestzeit in Japan knapp

Suzuka (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Sebastian Vettel hat im Training zum Großen Preis von Japan die Tagesbestzeit knapp verpasst. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim fuhr am Freitag in Suzuka als Gesamtdritter 0,194 Sekunden langsamer als Jenson Button bei seiner schnellsten Runde. Der britische McLaren-Pilot, Vettels letzter rechnerisch verbliebener Titelrivale, benötigte für den 5,807 Kilometer langen Kurs 1:31,901 Minuten. Zweiter wurde Ferrari-Star Fernando Alonso mit 0,174 Sekunden Rückstand. Vettel konnte zum zweiten Training trotz eines Unfalls in der Auftakt-Einheit antreten.

Viertelfinale-Aus für Wozniacki in Peking

Peking/Berlin (dpa) - Die Tennis-Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki ist beim WTA-Turnier in Peking im Viertelfinale gescheitert. Die dänische Vorjahressiegerin unterlag am Freitag der Italienerin Flavia Pennetta mit 6:3, 0:6, 6:7 (2:7). Bereits in der Vorwoche war Wozniacki in Tokio im Achtelfinale vorzeitig ausgeschieden. Im Halbfinale trifft Pennetta auf die Polin Agnieszka Radwanska.

