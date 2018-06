Quedlinburg (dpa) - Beim Einsturz eines Scheunendaches in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt ist doch niemand verschüttet worden. Rund 70 Einsatzkräfte hatten stundenlang mit Spürhunden in den Trümmern nach einem möglichen Opfer gesucht. Sie hatten vorher eine Jacke entdeckt. Es wurde aber niemand gefunden. Vermutlich waren Diebe auf dem Gelände und hatten Metallteile aus der Scheune abgebaut und das Dach damit möglicherweise zum Einsturz gebracht.

