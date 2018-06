Frankfurt/Main (dpa) - Polizisten haben eine hochschwangere Frau in den Wehen aus einem Stau in der Frankfurter Innenstadt befreit und ins Krankenhaus eskortiert. Die werdende Mutter und ihr Mann seien am Morgen auf dem Weg in die Klinik im Stau steckengeblieben. Der 31-jährige Mann lief daraufhin zu dem Polizeiauto, das ebenfalls im Stau stand. Die Beamten sorgten mit ihrem Wagen für freie Fahrt und begleiteten das Paar zum Krankenhaus.

