Nürnberg (dpa) - Die CSU droht chronischen Euro-Schuldensündern mit dem Rauswurf aus der Euro-Zone. Ein Leitantrag der Parteispitze, in dem diese Forderung als zentraler Punkt enthalten ist, wurde auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg einstimmig verabschiedet. In dem Papier heißt es: «Euro-Staaten, die sich nicht an die gemeinsamen Regeln der Haushaltsdisziplin halten und dadurch sich und die Währungsunion in Schwierigkeiten bringen, müssen damit rechnen, die Währungsunion verlassen zu müssen.» Die Länder sollen aber als EU-Staaten Hilfe bei der finanziellen Restrukturierung erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.