Nürnberg (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat trotz Kritik am derzeitigen Kurs in der Euro-Schuldenkrise ein klares Bekenntnis zur proeuropäischen Grundhaltung seiner Partei abgegeben. «Die CSU ist und bleibt eine Partei Europas», sagte er beim Parteitag in Nürnberg. Gleichzeitig fährt die CSU im Kampf gegen die Euro-Krise in einem zentralen Punkt einen klaren Abgrenzungskurs zur Schwesterpartei CDU: Chronischen Euro-Schuldensündern wird in einem Leitantrag mit dem Rauswurf aus der Euro-Zone gedroht. Außerdem schließt die CSU eine Ausweitung des beschlossenen Rettungsschirms aus.

