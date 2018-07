Frankfurt/Main (dpa) - Die Tarifverhandlungen für die Fluglotsen sind nach Gewerkschaftsangaben gescheitert.

Vertreter der Deutschen Flugsicherung (DFS) und der Gewerkschaft GdF konnten sich in der letzten Verhandlungsrunde am Freitag in Frankfurt nicht auf einen Kompromiss einigen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft der Flugsicherung mitteilte. Damit droht der erste bundesweite Lotsenstreik der Nachkriegsgeschichte.