Hamburg/Bremen (dpa) - Warnstreik bei Airbus: Tausende Mitarbeiter des Flugzeugherstellers in Norddeutschland haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Sie folgten einem Aufruf der IG Metall Küste.

Die Mitarbeiter versammelten sich vor den Toren der Werke in Hamburg, Bremen, Buxtehude und Stade, wo Arbeitnehmervertreter bei Kundgebungen über die Tarifsituation informieren wollten. Die Gewerkschaft hat mit dem Flugzeughersteller seit eineinhalb Jahren ergebnislos über einen Zukunftstarifvertrag zur Sicherung der Beschäftigung verhandelt.

«Dass die deutsche Geschäftsführung offen mit Produktionsverlagerung nach Frankreich droht, schlägt dem Fass den Boden aus», sagte IG-Metall-Tarifsekretär Daniel Friedrich in Hamburg. Er warf dem Management vor, die Arbeitsprozesse nicht im Griff zu haben. «Wir sollen das bezahlen. Das geht nicht.» Vor 2000 Mitarbeitern in Bremen sagte der IG Metall-Bezirksleiter Meinhard Geiken: «Wir wollen die Zukunft mitgestalten.»

Insgesamt waren rund 16 600 festangestellte Mitarbeiter aufgerufen, in den Ausstand zu treten. Davon sind laut IG Metall rund 12 000 in Hamburg beschäftigt, 3000 in Bremen, 1200 in Stade und 400 Mitarbeiter in Buxtehude. Die Arbeitnehmervertreter fordern unter anderem mehr Stammpersonal, mehr Mitbestimmung bei Leiharbeit sowie bei der Arbeitsorganisation. Airbus will die Wettbewerbsfähigkeit sichern und die Produktivität erhöhen.

