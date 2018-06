Peking (dpa) - Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Peking ihren Siegeszug fortgesetzt und das Halbfinale erreicht. Die Darmstädterin bezwang im Viertelfinale die Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 6:3, 7:6 (7:2). Damit hat Petkovic ihre Chancen auf die erstmalige Teilnahme am Tennis-Masters in Istanbul Ende Oktober weiter verbessert. Zunächst aber strebt die 24-Jährige bei den mit 4,5 Millionen Dollar dotierten China Open den Turniersieg an. Im Halbfinale gegen die rumänische Außenseiterin Monica Niculescu ist Petkovic morgen klare Favoritin.

