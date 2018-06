Moskau (SID) - Die ehemalige Weltranglistenerste Dinara Safina hat ihre Profi-Karriere beendet. Das gab ihr Bruder Marat Safin am Freitag bekannt. "Dinara hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Sie hält es jetzt aber für den richtigen Zeitpunkt, diesen Lebensabschnitt enden zu lassen", sagte der ehemalige Tennisprofi. Safin war bereits vor zwei Jahren von der Tennisbühne abgetreten.

Als Grund für das Karriereende seiner Schwester gab Safin anhaltende Verletzungsprobleme an. Safina holte bei den Sommerspielen 2008 in Peking olympisches Silber, auf der WTA-Tour gelangen der 25-Jährigen im Einzel zwölf Turniersiege. Safina stand zudem in vier Grand-Slam-Finals. Im April 2009 kletterte die Russin auf Platz eins der Weltrangliste.