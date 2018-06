Berlin/Bremen (dpa) - Die Bahn will in diesem Jahr die Marke von zwei Milliarden Euro beim Gewinn übertreffen. «Wir sind das einzige Bahnunternehmen Europas, das in der Krise Gewinne gemacht hat», sagte Bahnchef Rüdiger Grube am Donnerstagabend in Bremen.

«1,7 Milliarden Euro 2009, 1,9 Milliarden Euro 2010 - und 2011 wollen wir mehr als zwei Milliarden Euro verdienen.» Ein Bahnsprecher bestätigte am Freitag in Berlin einen entsprechenden Bericht des «Weser-Kuriers» (Freitag). Gemeint ist jeweils das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit). Die Bahn hatte es schon im ersten Halbjahr auf 1,08 Milliarden Euro gesteigert. Unterm Strich lag das Ergebnis von Januar bis Juni bei 648 Millionen Euro.