Frankfurt (Oder) (dpa) - Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt an der Oder sind zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt - darunter ein zwei Monate altes Baby. Die Identität der Toten ist noch unklar. Anwohner hatten den Brand in der Innenstadt gestern gegen 18 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache ist noch unklar.

