Berlin (SID) - Der frühere Formel-1-Teamchef Flavio Briatore würde Weltmeister Sebastian Vettel und den Spanier Fernando Alonso niemals zusammen in einem Team fahren lassen. "Vettel und Alonso bei Ferrari - das wäre dumm. Die beiden dürfen nie in einem Team fahren, weil sie beide Champions sind, aber es nur einen Weltmeister geben kann", sagte Briatore in einem Interview mit der Bild-Zeitung: "Die Fans wollen solche Champions gegeneinander fahren sehen, und zwar in verschiedenen Teams."

Für Briatore ist Weltmeister Vettel "jung, ehrgeizig, schnell, sympathisch und hat das beste Auto". "Er kann mit diesem Auto gar nichts falsch machen. Es ist allen anderen weit überlegen", sagte der Italiener über Vettel und dessen Red-Bull-Boliden.

Briatore war nach dem von ihm angeordneten fingierten Unfall von Renault-Pilot Nelson Piquet junior für mehrere Jahre für alle Positionen innerhalb der Formel 1 gesperrt worden, könnte sich aber nach Ablauf der Sperre im Jahr 2013 eine Rückkehr in den PS-Zirkus vorstellen. Allerdings nicht mehr als Teamchef. Den Skandal-Befehl an Piquet nennt Briatore allerdings explizit nicht als einen seiner Fehler. "Natürlich macht man Fehler. Der Druck in der Formel 1 ist so groß, von den Sponsoren, vom Team, vom Hersteller, da macht man nicht immer alles richtig. Trotzdem glaube ich, dass ich mehr richtig als falsch gemacht habe", erklärte er.

Lieber spricht Briatore über seine guten Entscheidungen. "Du triffst als Teamchef jeden Tag viele gute Entscheidungen. Die Beste? Das waren zwei: Dass ich Schumacher zu Benetton und Alonso zu Renault geholt habe. Bei Renault haben sie mich damals ausgelacht, als ich Alonso holte. Alle fragten mich: 'Was willst du denn mit dem?' Die Antwort kennen ja alle", sagte er. Alonso holte 2005 und 2006 den WM-Titel, Schumacher war zusammen mit Briatore 1994 und 1995 bei Benetton erfolgreich gewesen.

Für Rekordweltmeister Schumacher findet Briatore nur positive Worte. "Michael ist ein großartiger Fahrer. Er hat die Formel 1 verändert, nicht nur wie man Auto fährt, sondern auch wie man sich vorbereitet. Er hat mit seiner Fitness und seiner Disziplin eine neue Fahrergeneration geschaffen. Vettel, Alonso, Rosberg, alle gehen seinen Weg", sagte der Italiener: "Und für die Formel 1 ist es gut, dass er zurückkam. Wenn es ihm Spaß macht und er sich als Helfer für Mercedes versteht, sie wieder an die Spitze zu führen, dann ist das gut."