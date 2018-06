Kassel (dpa) - Thorsten Schäfer-Gümbel ist mit breiter Mehrheit als Landesvorsitzender der SPD in Hessen wiedergewählt worden. 96,8 Prozent der Delegierten stimmten auf dem Landesparteitag in Kassel für den 42-Jährigen. Schäfer-Gümbel hatte den Landesvorsitz im Februar 2009 von Andrea Ypsilanti übernommen. Die Delegierten bestimmten Schäfer-Gümbel zuvor auch mit überwältigender Mehrheit von knapp 95 Prozent zum Herausforderer von Ministerpräsident Volker Bouffier. Die nächste Landtagswahl in Hessen findet Ende 2013 oder Anfang 2014 statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.