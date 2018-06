Nürnberg (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer will seiner Partei angesichts zunehmender Verunsicherung in der Schuldenkrise wieder Zuversicht einimpfen. Bayern stehe so gut da wie noch nie zuvor in seiner Geschichte, sagte Seehofer bei seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Der unmittelbar vor der Wiederwahl stehende Parteichef hob seinen eigenen Beitrag dazu hervor: Auch in den letzten drei Jahren unter seiner Verantwortung sei Bayern die Nummer eins in Deutschland und unter den Top Ten in Europa.

