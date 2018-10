Stuttgart (dpa) - Die Grünen in Baden-Württemberg wählen heute eine neue Parteispitze. Beim Landesparteitag in Aalen wollen sich Amtsinhaber Chris Kühn und die Stuttgarter Gemeinderätin Thekla Walker für die Doppelspitze bewerben. Bisher sind die beiden die einzigen Kandidaten. Walker will die Nachfolge von Silke Krebs antreten, die als Staatsministerin in die Regierungszentrale gewechselt ist. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Bundesparteivorsitzende Cem Özdemir kommen nach Aalen.

