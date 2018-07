Peking (SID) - (SID) - Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin ist auf dem Weg zum Gesamtsieg bei der erstmals ausgetragenen Peking-Tour wohl nicht mehr zu stoppen. Auf der vorletzten Etappe am Samstag über 189,5km von Yanquin Gui Chuan Square nach Shunyi zum Olympischen Ruder- und Kanuzentrum von 2008 kam der 26-Jährige vom Radteam HTC-Highroad als 60. zeitgleich mit Tagessieger Elia Viviani (Italien/Liquigas) ins Ziel und behauptete damit das Rote Trikot des Gesamtführenden.

Vor dem letzten Teilstück am Sonntag über 118 Kilometer zwischen dem Platz des himmlischen Friedens und dem "Vogelnest", dem Olympiastadion von 2008, hat Martin weiterhin 17 Sekunden Vorsprung vor David Millar (Garmin-Cervélo). Dessen britischer Landsmann Christopher Froome (Sky/0:26 Sekunden zurück) ist Dritter. Zweitbester Deutscher in der Gesamtwertung ist der Rostocker Paul Martens (Radobank/20./0:56), der auch auf der dritten Etappe als 51. von den deutschen Fahrern am weitesten vorne platziert war.