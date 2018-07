Paris (dpa) - Zum ersten Mal in ihrer Geschichte richten die französischen Sozialisten am Wochenende Vorwahlen nach US-amerikanischem Vorbild aus. Neben Parteimitgliedern dürfen dabei auch alle anderen linksgerichteten Franzosen den sozialistischen Kandidaten für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2012 bestimmen. Die größte Oppositionspartei erwartet bis zu zwei Millionen Menschen an den Urnen. Die ersten Wahllokale öffneten heute in Überseegebieten wie Martinique und Französisch-Guayana. Überall anders wurde der Starttermin auf morgen früh festgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.