Memmingen (dpa) - Ein 74-Jähriger soll in Memmingen in Bayern seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und einen 63-Jährigen erschossen haben. Die Polizei fand den Mann lebensgefährlich verletzt neben den Leichen. Die Ermittler vermuten, dass er sich erschießen wollte. Der 74-Jährige habe zwei Schusswaffen bei sich gehabt. Die Polizei schließt eine Tat aus Eifersucht nicht aus. In welcher Beziehung der 63-Jährige zu der 67 Jahre alten Frau stand, ist noch unklar.

