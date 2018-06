Inhalt Seite 1 — Sebastian Vettels Altersrekorde in der Formel 1 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Suzuka (dpa) - Sebastian Vettel hat mit dem WM-Triumph in Suzuka einen weiteren Altersrekord in der Formel 1 aufgestellt. Der Red-Bull-Fahrer ist nun auch jüngster Doppel-Weltmeister. Die Bestmarken des Hessen in der Formel 1 im Überblick:

- Jüngster Teilnehmer an einem offiziellen Training: im Alter von 19 Jahren und 53 Tagen in Istanbul 2006

- Jüngster Fahrer in den Punkteplätzen: im Alter von 19 Jahren und 349 Tagen in Indianapolis 2007

- Jüngster Führender in einem Grand Prix: im Alter von 20 Jahren und 89 Tagen in Fuji 2007

- Jüngster Fahrer auf Pole Position: im Alter von 21 Jahren und 72 Tagen in Monza 2008

- Jüngster Rennsieger und jüngster Fahrer auf dem Podium: im Alter von 21 Jahren und 73 Tagen in Monza 2008

- Jüngster Weltmeister: im Alter von 23 Jahren und 134 Tagen in Abu Dhabi 2010