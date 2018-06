New York (dpa) - Der ehemalige Bassist der Band Weezer, Mikey Welsh, ist am Samstag im Alter von 40 Jahren gestorben. Die «Chicago Tribune» berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben am Sonntag online, dass der Musiker tot in einem Hotelzimmer in Chicago gefunden wurde.

Wie die Behörden dem Blatt bestätigten, wird eine Medikamentenüberdosis als Todesursache vermutet. Eine Obduktion soll die genaue Ursache klären.

Welshs frühere Bandkollegen hatten auf ihrer Webseite eine Trauermeldung veröffentlicht, Bassist Scott Shriner zeigte sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betroffen: «Wirklich schrecklich mit Mikey. Meine Gedanken gehen zu seiner Familie und seinen Freunden. So ein Talent. Mit seiner Kunst hat er in der Welt einen besonderen Abdruck hinterlassen.»

Welsh war bis 2001 Bassist der Band Weezer und widmete sich anschließend vorwiegend seiner Karriere als Künstler.

