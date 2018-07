London (dpa) - Ex-Beatle Paul McCartney hat zum dritten Mal geheiratet. Der 69 Jahre alte Musiker gab der US-Amerikanerin Nancy Shevell in einem Standesamt in London das Ja-Wort. Anschließend fuhr das frisch vermählte Paar zu McCartneys Haus, in dessen Garten alles für eine Feier gerichtet war. Als Gast kam auch McCartneys früherer Beatles-Kollege Ringo Starr zum Standesamt. Zu der Feier im Garten waren Berichten zufolge nur enge Freunde und Familienmitglieder eingeladen.

