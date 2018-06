Agadir (SID) - Die Beachvolleyball-Europameister Julius Brink/Jonas Reckermann stehen beim letzten Turnier der World Tour in Agadir/Marokko vor ihrem ersten Saisonsieg. Das topgesetzte Duo aus Berlin erreichte durch ein 2:1 gegen die US-Amerikaner Matthew Fürbringer und Nicolas Lucena zum dritten Mal in diesem Jahr das Finale.

Dort treffen Brink/Reckermann auf die Niederländer Reinder Nummerdor/Richard Schuil, die sich mit 2:0-Sätzen gegen die Brasilianer Pedro Salgado/Rhooney Ferramenta durchsetzten. Das siegreiche Paar erhält einen Scheck über 30.000 Dollar, die Verlierer müssen sich mit 21.000 Dollar trösten.

Jonathan Erdmann und Kay Matysik waren als zweitbestes deutsches Team an der marokkanischen Atlantikküste am Samstag ausgeschieden. Die Berliner verloren gegen das an Position vier gesetzte brasilianische Duo Marcio Araujo-Benjamin 0:2 und kassierten für Rang sieben 7600 Dollar. Das dritte deutsche Paar, Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif (Hamburg), beendete das Turnier auf dem 17. Platz.