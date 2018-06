Berlin (dpa) - Aus Protest gegen die Ermordung eines syrischen Oppositionspolitikers haben Gegner des Assad-Regimes auch in Berlin und Genf demonstriert. In Berlin drangen etwa 30 Demonstranten in die syrische Botschaft ein. In Genf verschafften sich fünf kurdische Syrer Zugang zur syrischen UN-Mission. Bei der Beisetzung von Meschaal Timo im Nordosten Syriens hatten Sicherheitskräfte auf den Trauerzug geschossen. Fünf Menschen sollen getötet worden sein. Dem Trauerzug hätten sich zehntausende Menschen angeschlossen, heißt es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.