Luxemburg (dpa) - Die EU-Außenminister treffen sich heute in Luxemburg, um über schärfere Sanktionen gegen Weißrussland zu entscheiden. Die Ministerrunde will die Gültigkeit der EU-Strafliste, auf der bisher gut 190 Mitglieder der Führung in Minsk stehen, um ein Jahr verlängern. Das berichteten Diplomaten in Brüssel. Gegen 16 weitere Weißrussen, vor allem aus dem Justizapparat, sollen ebenfalls Einreiseverbote und Kontensperrungen verhängt werden. Weitere Themen sind schärfere Sanktionen gegen Syrien sowie die Lage in der Ukraine.

