Düsseldorf (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat das Abschlusstraining für das EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien mit allen 23 verfügbaren Fußball-Nationalspielern bestritten. Neben Mesut Özil, der seine Achillessehnenprobleme offenbar überwunden hat, waren auch die angeschlagenen Münchner Bastian Schweinsteiger und Jérôme Boateng am Montagabend in der Düsseldorfer Arena mit dabei. Özil soll als Spielmacher für den von Löw geschonten Dortmunder Mario Götze in das Team zurückkehren.

