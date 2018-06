München (dpa) - Ehrenpräsident Franz Beckenbauer glaubt an eine Champions League-Finalteilnahme des wiedererstarkten FC Bayern im Mai kommenden Jahres in der heimischen Allianz Arena.

Wenn die Münchner ihr derzeitiges Niveau halten könnten, «wäre eine Teilnahme am Champions-League-Finale realistisch», sagte der 66-Jährige dem «Kicker». Die graue Eminenz des deutschen Rekordmeisters aus München zeigte sich erfreut über die neue Kontinuität der Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes: «Es läuft alles wunderbar.»

Vom Auftreten her habe das Bayern-Ensemble ein «völlig anderes Gesicht» als noch in der Vorsaison, als der erfolgsverwöhnte Verein die Fußball-Bundesliga nur auf einem enttäuschenden dritten Rang abschloss. Nun führt er die deutsche Eliteliga bereits mit drei Punkten Vorsprung auf die ersten Verfolger an. Mit einem Alleingang der Münchner rechnet Beckenbauer trotz des guten Starts aber nicht: «Es werden auch Schwächephasen kommen, Verletzungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern die bisherige Leistung bis Saisonende durchzieht», meinte der langjährige Bayern-Präsident.