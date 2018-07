Inhalt Seite 1 — Belgien hofft auf «Überraschung des Jahres» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Ein Fußball-Wunder soll Belgien nach jahrelangem Schattendasein zurück ins internationale Rampenlicht verhelfen. «Ein Sieg wäre die Überraschung des Jahres», sagte Trainer Georges Leekens vor dem Duell mit der vermeintlichen Übermacht Deutschland am Dienstag in Düsseldorf.

Nur ein Erfolg garantiert den Einzug in die Playoff-Runde der EM-Qualifikation und erhält die Chance auf die erste Teilnahme an einem großen Turnier seit der WM 2002. Kapitän Vincent Kompany hofft, dass der Endspiel-Charakter der Partie seine Mitspielern zusätzlich beflügelt: «Ich habe das Gefühl, am Dienstag wird etwas Besonderes, ein Wunder passieren.»

Vor dem Fernduell mit dem Verfolger aus der Türkei, der es im Heimspiel gegen das von Berti Vogts trainierte Team aus Aserbaidschan wesentlich leichter haben dürfte, rangiert Belgien mit einem Punkt Vorsprung auf Rang zwei der EM-Qualifikationsgruppe A. Diesen Platz will Timmy Simons bei allem Respekt vor dem WM-Dritten unter allen Umständen erfolgreich verteidigen. «Die Deutschen verschenken nichts, sie haben eine überragende Mentalität und Disziplin. Aber wir haben eine kleine Chance - und die wollen wir nutzen», sagte der Mittelfeldspieler des 1. FC Nürnberg dem «Kicker».

Simons ist der einzige Bundesliga-Profi, der in der Startaufstellung stehen dürfte. Der Mönchengladbacher Igor de Camargo musste das Training im König-Baudouin-Stadion von Brüssel am Montagmorgen wegen Knieproblemen abbrechen. «Die Bänder sind betroffen, auch wenn wir noch nichts Genaues über die Schwere der Verletzung wissen», klagte Leekens. Die Verletzung des Angreifers, der den deutschen Nationalkeeper Manuel Neuer zum Saisonstart als letzter Bundesliga-Profi bezwingen konnte, bereitet dem Coach weiteres Kopfzerbrechen.

Schließlich muss nicht nur der Angriff, sondern auch die Abwehr umgebaut werden. Daniel van Buyten ist nach seiner Gelben Karte gegen Kasachstan (4:1) zum Zuschauen verurteilt. Der Münchner soll durch Jan Vertonghen ersetzt werden, der seinen Platz links in der Viererkette an Nicolas Lombaerts abtritt. Diese Umstellungen können die Zuversicht der Belgier jedoch nicht schmälern. «Ich bin mir sicher, wir können mit Deutschland mithalten. Jetzt wollen wir es beweisen», sagte der angeschlagene Mittelfeldstar Eden Hazard.

Groß ist die Hoffnung, dass der bereits vor Jahren eingeleitete Umbruch sich endlich bezahlt macht. Seit der unglücklichen 2:3-Niederlage im September 2010 in der Türkei hat das junge belgische Team kein Spiel mehr verloren und wähnt sich auf einem guten Kurs. Das schürt die Hoffnung, sich erstmals seit der WM 2002 wieder für ein großes internationales Turnier qualifizieren zu können. «Es wäre enorm wichtig, so etwas wieder einmal zu schaffen», sagte Simons.

Wie der Mittelfeldspieler träumt auch Co-Trainer Marc Wilmots vom Ende der Tristesse. Der ehemalige Schalker-Profi glaubt aber nicht daran, dass der bereits für die EM-Endrunde qualifizierte Gegner das Spiel nicht ernst nehmen könnte: «Die Deutschen werden uns nichts schenken. Sie wollen zehn Siege - damit würden sie den Kontrahenten Respekt einflößen. Um Deutschland zu schlagen, brauchen wir eine großartige Leistung.»