München (dpa) - Die Verantwortlichen des FC Bayern haben ihrem aus der Untersuchungshaft entlassenen Fußball-Verteidiger Breno umfangreiche Hilfe zukommen lassen.

«Der Verein hat ihm ein Haus besorgt, in dem er mit seiner Frau und seiner Familie wohnt. Sie werden rund um die Uhr versorgt», sagte Vereinspräsident Uli Hoeneß bei einer Veranstaltung der Bundesliga-Basketballer des Münchner Vorzeigeclubs.

Der 21-jährige Brasilianer war vergangene Woche nach zwölf Tagen in Untersuchungshaft gegen Zahlung einer Kaution zunächst wieder auf freien Fuß gekommen. Er steht aber weiterhin unter Verdacht, seine Villa im Münchner Nobel-Vorort Grünwald vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Bei dem Feuer war das angemietete Haus völlig ausgebrannt, es entstand ein Millionenschaden.

Zum weiteren juristischen Verlauf wollte Hoeneß keine Angaben machen, «da müssen Sie die Staatsanwaltschaft fragen.» In dieser Woche könnte zumindest Brenos sportliche Zukunft klarer werden. Der schwer am Knie verletzte Verteidiger solle ausführlich untersucht werden, erklärte Hoeneß. «Er versucht jetzt, gesund zu werden.» Bisher hat Breno in dieser Saison noch kein Spiel absolvieren können.