Düsseldorf (dpa) - Partystimmung und Rekordfieber: Trotz anhaltender Personalsorgen wollen «Tormaschine» Mario Gomez & Co. die glanzvolle EM-Qualifikation mit einem letzten Torfestival krönen.

«Wir wollen den Rekord und uns nichts vorwerfen lassen», betonte der auch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erstarkte Münchner Gomez, der durch den erneuten Ausfall von Miroslav Klose gegen Belgien wieder als Angriffsspitze auflaufen wird.

Manuel Neuer, der umjubelte Held beim jüngsten 3:1-Sieg der schwarz-rot-goldenen Spaßfußballer in der Türkei, versprach den Zuschauern im letzten Punktspiel vor der EM 2012 nochmals ein Spektakel: «Vor vier Jahren sind die letzten Spiele so dahingeplätschert. Wir möchten unseren Fans ein Geschenk machen, nicht den Belgiern», sagte der Münchner Torhüter.

Bundestrainer Joachim Löw ist gewiss, dass sein Personal auf dem Weg zum DFB-Qualifikationsrekord mit dann zehn Siegen keinen Zentimeter Raum freiwillig abgeben wird. In der Vorbereitung auf die Partie am Dienstag in der Düsseldorfer Arena sieht Löw seine Spieler «konzentriert und leistungsbereit». Löws Warnungen vor dem kleinen Nachbarn fielen dann auch leise aus: «Belgien hat es in der eigenen Hand, die Relegation zu erreichen. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Belgier mit großer Motivation auftreten.»

Die Gäste (15 Zähler) müssen im Wettlauf um Gruppenplatz zwei unbedingt punkten, weil die Türkei (14) zeitgleich im Heimspiel gegen Aserbaidschan vor einer lösbaren Aufgabe steht. «Wir können nicht mit einem Gang weniger spielen», sagte Bastian Schweinsteiger und verwies auf die Mühen beim 1:0-Hinspielsieg.

Erst ein Fehler des Münchners Daniel van Buyten, der in Düsseldorf gelb-gesperrt fehlt, ermöglichte vor einem Jahr in Brüssel Klose den Siegtreffer. «Das erste Spiel nach der WM zu gewinnen, war schwierig und der Schlüssel für uns», meinte Schweinsteiger: «Ich gehe davon aus, dass es im Rückspiel noch schwieriger wird.»

Schweinsteiger wird möglicherweise gar nicht selbst helfen können, denn seine gegen die Türken erlittene Oberschenkelblessur erweist sich als ebenso hartnäckig wie das muskuläre Problem bei seinem Bayern-Kollegen Jérôme Boateng. Beide waren beim Abschlusstraining am Montagabend aber dabei. Routinier Klose musste zuvor bereits definitiv passen, das 113. Länderspiel muss weiter warten. «Er hat alles versucht, die Behandlungen sind ausgereizt, er hat immer noch starke Schmerzen im Knie», berichtete der Bundestrainer.