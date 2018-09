Düsseldorf (SID) - Der bei der WM 2010 in Südafrika als Glücksbringer berühmt gewordene blaue Kaschmir-Pullover von Bundestrainer Joachim Löw wird künftig im DFB-Fußballmuseum in Dortmund zu bewundern sein. Nach der Weltmeisterschaft hatte eine große Warenhauskette das Kleidungsstück mit Symbolcharakter für eine Million Euro zugunsten der Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" ersteigert.

Einen Tag vor dem abschließenden EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien am Dienstag wurde der Pulli in Düsseldorf von Löw selbst dem Fußballmuseum übergeben. "Wir haben uns dafür entschieden, den Glücksbringer als Dauerleihgabe dem neuen Museum zur Verfügung zu stellen, denn auf diese Weise kann jeder Fußball-Fan noch einmal in WM-Euphorie schwelgen und sich auf die nächsten wichtigen Turniere einstellen", sagte ein Sprecher der Warenhauskette.

Manuel Neukirchner vom DFB-Museum ergänzte: "Mit dem blauen Pullover des Bundestrainers erhält das DFB-Museum ein tolles Exponat. Der Pulli erzählt einen Teil der Geschichte rund um die begeisternden Spiele unserer Mannschaft bei der WM in Südafrika. Das gute Stück wird daher in unserer multimedialen und erlebnisorientierten Ausstellungsdramaturgie sofort Erinnerungen wecken und die WM 2010 lebendig werden lassen."

Löw meinte: "Ich wünsche mir, dass der Pullover im Museum einen würdigen Platz findet und gut behütet wird. Vielleicht kann ich bei den nächsten Turnieren dann nochmal auf ihn als Glücksbringer zurückgreifen." Zu sehen ist der Löw-Pulli voraussichtlich ab 2014. Der Spatenstich für den Neubau des DFB-Fußballmuseums auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück soll nach der Planungs- und Genehmigungsphase im Jahr 2012 erfolgen. Für die Gebäudefertigstellung sind bei optimalem Bauverlauf 24 Monate vorgesehen.