Chicago (SID) - Eine 27 Jahre alte US-Amerikanerin hat sieben Stunden nach ihrer Teilnahme am Chicago-Marathon am Sonntag eine Tochter geboren. Das berichtet die Lokalzeitung Daily Herald. Amber Miller sagte, sie habe beim Lauf "etwas" gespürt. "Einige Minuten nach Überqueren der Ziellinie sind die Wehen stärker geworden als ich es gewohnt war. Da habe ich kapiert, dass etwas im Gange war", berichtete Miller von ihrem Krankenbett im Central DuPage Hospital in Winfield: "Nach der Zielankunft kamen die Wehen regelmäßig, also habe ich gestoppt, habe mir ein Sandwich genommen und bin dann ins Krankenhaus."

Ihr Doktor habe ihr die Erlaubnis für die Teilnahme am Marathon erteilt, unter der Bedingung, dass sie die Distanz zur Hälfte gehend zurücklege. Miller sagte, sie sei auch während ihrer ersten Schwangerschaft gelaufen und habe dabei regelmäßig Wehen gespürt.

Tochter June gehe es "perfekt", so die Mutter: "Wir sind extrem glücklich, aber sehr müde." Für die gut 42 Kilometer benötigte die schwangere Frau übrigens 6 Stunden und 25 Minuten.