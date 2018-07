London (dpa) - Mitch Winehouse, der Vater der verstorbenen Sängerin Amy Winehouse, will in einem Buch mit Gerüchten über seine Tochter aufräumen und deren Lebensgeschichte aus seiner Sicht erzählen.

Die Erlöse aus der Biografie sollen vollständig an die von ihm gegründete Amy Winehouse Stiftung für Kinder und junge Erwachsene fließen, teilte Mitch Winehouse am Montag in London mit. Das Buch soll im Sommer 2012 erscheinen und werde die «wahre Geschichte» von Amy erzählen, hieß es.

Die Sängerin («Back To Black») war im Juli im Alter von 27 Jahren tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Todesursache ist bislang nicht eindeutig geklärt. Winehouse hatte jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen gekämpft. Die Stiftung fördert Projekte für Kinder und junge Erwachsene, die Suchtprobleme haben oder wegen Krankheiten benachteiligt sind.

«Ich habe das Gefühl, ich muss dieses Buch schreiben, um die wahre Geschichte Amys zu erzählen», sagte Mitch Winehouse laut Mitteilung. Es werde ihm auch in seinem persönlichen Trauerprozess helfen. «Ich glaube, dass der Name von Amy durch ihre Musik, ihre Stiftung und dieses Buch ewig Bestand haben wird.»

Mitteilung Verlag