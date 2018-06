Gütersloh (dpa) - Bei Bertelsmann kommt es zum Führungswechsel: Vorstandschef Hartmut Ostrowski wechselt in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Nachfolger sei der bisherige Finanzvorstand Thomas Rabe, teilte der Konzern mit. Ostrowski hatte Bertelsmann gemeinsam mit Rabe durch die tiefe Medienkrise von 2009 geführt und sich als Sanierer bewährt. Er hatte dem Konzern mit Hauptsitz in Gütersloh das größte Sparprogramm in fast 180 Jahren Firmengeschichte auferlegt und ertragsschwache Bereiche abgestoßen.

