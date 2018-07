Gütersloh (dpa) - Paukenschlag beim Medienriesen Bertelsmann: Vorstandschef Hartmut Ostrowski wechselt laut einem Magazinbericht überraschend in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Nachfolger sei der bisherige Finanzvorstand Thomas Rabe, berichtete das «manager magazin».

Ein Sprecher des Konzerns in Gütersloh sagte zu dem Bericht: «Kein Kommentar». Er dementierte ihn aber auch nicht. Ostrowski (53) steht seit 2008 an der Spitze des größten Medienkonzerns Europas.

Ostrowski hat Bertelsmann gemeinsam mit Rabe durch die tiefe Medienkrise von 2009 geführt und sich als Sanierer bewährt. Er hat dem Konzern mit Hauptsitz in Gütersloh das größte Sparprogramm in fast 180 Jahren Firmengeschichte auferlegt und ertragsschwache Bereiche abgestoßen. So wurde das Buchclubgeschäft schrittweise zusammengeschrumpft und verlor seine Eigenständigkeit als Konzernsäule.

Im vergangenen Jahr übertraf das Konzernergebnis mit 656 Millionen Euro die eigenen Prognosen. Bertelsmann erzielte eines seiner besten Ergebnisse. Zum Konzern gehören der Unterhaltungskonzern RTL Group, die Dienstleistungstochter Arvato, der Buchverlag Random House sowie der Zeitschriftenverlag Gruner+Jahr.