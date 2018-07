Düsseldorf (dpa) - Sie tun es wieder: Zu ihrem 30-jährigen Bestehen planen die Toten Hosen eine schadensträchtige Tour durch die Wohnzimmer ihrer Fans. Am Ostersonntag 1982 hatte die Punkrockband ihr erstes Konzert in einem Keller in Bremen gegeben. Genau dort soll 30 Jahre später die große Jubiläumstour beginnen.

Zur ihren «Magical Mystery-Tours» waren die Hosen bereits seit den frühen 1980er Jahren regelmäßig aufgebrochen und hatten dabei für einige Verwüstungen gesorgt. Ihre Fans wurden am Montag aufgefordert, Bewerbungsunterlagen einzureichen.

«Wir freuen uns auf alle Einsendungen, egal wie verrückt oder langweilig sie sind, ob Wohnzimmer, Party- oder Weinkeller, Sennhütte, Sakristei oder Swingerclub, wenn Ihr es wirklich wollt, sind wir da!», teilte die Band in Düsseldorf mit. Im kommenden Jahr wollen die Hosen auch ein neues Studioalbum auf den Markt bringen.

