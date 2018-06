DFB-Abschlusstraining mit Özil und Schweinsteiger

Düsseldorf (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat das Abschlusstraining für das EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien mit allen 23 verfügbaren Fußball-Nationalspielern bestritten. Neben Mesut Özil, der seine Achillessehnenprobleme offenbar überwunden hat, waren auch die angeschlagenen Münchner Bastian Schweinsteiger und Jérôme Boateng am Montagabend in der Düsseldorfer Arena mit dabei. Eine Entscheidung über ihr Mitwirken wird womöglich erst am Dienstag vor dem Spiel fallen. Miroslav Klose musste der Bundestrainer am Montag aus seinen personellen Planungen streichen. Der Angreifer von Lazio Rom ist wegen einer anhaltenden Knieprellung nicht einsatzfähig.

Pflichtsieg für U 21-Junioren: 8:0 in San Marino

Serravalle (dpa) - Die deutsche U 21-Nationalmannschaft bleibt in der Qualifikation zur Fußball-EM-Endrunde 2013 auf Kurs. Mit dem souveränen 8:0 (5:0)-Erfolg beim Außenseiter San Marino feierte die Mannschaft von Trainer Rainer Adrion am Montagabend den fünften Sieg im fünften Spiel und baute die Tabellenführung in der Gruppe 1 aus. Drei Tore gelangen dem Hoffenheimer Peniel Mlapa, Alexander Esswein traf zweimal. Die restlichen Tore erzielten Moritz Leitner, Maximilian Beister und Daniel Ginczek. In den nächsten beiden Spielen Mitte November tritt die deutsche Elf in Griechenland und Zypern an.

Tischtennis-Herren im EM-Halbfinale gegen Portugal

Danzig (dpa) - Titelverteidiger Deutschland und Außenseiter Portugal stehen sich an diesem Dienstag im Herren-Halbfinale der Tischtennis-Europameisterschaften gegenüber. Das favorisierte deutsche Team um Spitzenspieler Timo Boll setzte seinen Siegeszug in Danzig mit einem 3:1 gegen Griechenland fort. Damit hat der viermalige Europameister EM-Bronze sicher. Die Portugiesen gewannen ihr Viertelfinale am Montagabend mit 3:0 gegen Ungarn. Im zweiten Halbfinale trifft Österreich auf Schweden.

Alle deutschen Florettherren unter Top 64 der WM