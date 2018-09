Paris (SID) - Peinliche Panne der Veranstalter der Tour de France: Acht Tage vor der offiziellen Präsentation des Etappenplans für die Frankreich-Rundfahrt 2012 erschien die Route versehentlich auf der offiziellen Homepage. Dies berichten mehrere Fachmedien, einige veröffentlichten gar ein Foto der inzwischen entfernten Mitteilung.

Aus der ging hervor, dass die Tour am 30. Juni mit einem 6,1 km langen Prolog in Lüttich beginnt. Sie wird fünf Bergetappen mit zwei Bergankünften umfassen und zwei Einzelzeitfahren. Sie wird nach 20 Etappen am 22. Juli traditionsgemäß in Paris enden.

Die offizielle Vorstellung des Etappenplans findet am 18. Oktober in Paris statt.