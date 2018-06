London (SID) - Peking-Olympiasiegerin Rebecca Romero geht bei den Olympischen Spielen 2012 im eigenen Land nicht an den Start. Die britische Bahnradfahrerin kündigte am Montag an, aus persönlichen Gründen auf eine Teilnahme in London zu verzichten. "Ich habe so viele Rückschläge in entscheidenden Situationen erlebt. Ich glaube, ich bin nicht mehr in der Lage, eine zweite Goldmedaille zu gewinnen", sagte Romero.

Romero hatte 2008 in Peking Gold in der Einzelverfolgung über 3000 m und damit als erste britische Frau zwei olympische Medaillen in unterschiedlichen Sportarten gewonnen. Vor ihrer Karriere als Radrennfahrerin war die 31 Jahre alte Britin im Ruderboot erfolgreich und hatte bei den Spielen 2004 in Athen im Doppelvierer die Silbermedaille gewonnen.