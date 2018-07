Cupertino (dpa) - Die hochgesteckten Erwartungen einiger Fans hatte das neue iPhone zwar enttäuscht - ein Verkaufshit wird es trotzdem. Schon am ersten Tag wurde das iPhone 4S eine Million Mal vorbestellt. Das ist ein Rekord für Apple nach 600 000 Vorbestellungen für das Vorgängermodell iPhone 4.

Apple sei «schier überwältigt» von der Nachfrage, sagte Marketing-Chef Phil Schiller am Montag. Noch nie habe es so viele Vorbestellungen für ein Apple-Produkt an einem Tag gegeben. Ausgeliefert wird das neue iPhone von diesem Freitag an. Aktuell muss man eine Wartezeit von einer bis zwei Wochen in Kauf nehmen.

Die Apple-Aktie stieg nach der Nachricht in New York um rund vier Prozent auf etwa 384,50 Dollar - etwas höher als der Stand unmittelbar vor der Vorstellung des Telefons vergangene Woche. Danach war der Kurs abgerutscht.

Das iPhone 4S hat einen schnelleren Prozessor, eine stark verbesserte Kamera mit 8 Megapixeln und eine runderneuerte Antennen-Technik. Außerdem starten mit ihm auch das neue Betriebssystem iOS5 und der «persönliche Assistent» Siri, mit dem sich der iPhone-Besitzer unterhalten kann. Allerdings hatte Apple mit dem Gerät auch die hochgesteckten Erwartungen vieler Fans enttäuscht, die sich Hoffnungen auf ein noch stärker erneuertes iPhone 5 gemacht hatten, etwa mit einem NFC-Chip für mobile Bezahldienste oder einem größeren Bildschirm. Das iPhone 4S sieht äußerlich genauso aus wie das Vorgängermodell.

Apple hatte sich diesmal 15 Monate Zeit mit einem neuen iPhone gelassen. Entsprechend groß ist auch die aufgestaute Nachfrage bei den Kunden. In den vergangenen Tagen hatte der Tod des Apple-Gründers Steve Jobs die Schlagzeilen beherrscht. Er war vergangene Woche mit 56 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens gestorben.